OTTAWA – In Canada, dal 9 al 12 maggio si è abbattuta una misteriosa pioggia di feci su Kelowna, Columbia Britannica, che ha ricoperto i volti e le macchine dei residenti. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Susan Allen e il figlio Travis Sweet erano in macchina e a un certo punto il veicolo è stato inondato di feci liquide che cadevano dal cielo, sono entrate anche dal tettuccio apribile dell’auto colpendo Travis sul viso e sulla spalla, come riferito dalla donna a Global News.

La Allen sostiene che probabilmente il colpevole è un aereo di linea che ha visto volare e da cui sarebbero caduti gli escrementi. “C’era una puzza orribile, ho quasi vomitato, ho ancora mal di stomaco”, scrive il Daily Mail.

Il giorno successivo la Allen si è dovuta recare dal medico: “Un occhio aveva le dimensioni di una pallina da golf, era gonfio e rosso”. Inizialmente era reticente a condividere la sua storia ma ora la racconta sperando in un po’ di giustizia. “La macchina era inondata di cacca, vorrei che la pulissero. Le scuse vanno bene ma credo che dovrei ricevere un risarcimento per il problema all’occhio” e aggiunge che esclude possa trattarsi di uno stormo di uccelli poiché “avrebbero dovuto essere almeno 500”.

Da quando la Allen ha raccontato la storia, altre persone delle zone vicine sostengono che feci misteriose abbiano sporcato le loro auto. L’allarme è stato lanciato anche all’aeroporto internazionale di Kelowna ma, secondo il responsabile delle operazioni aeroportuali Phillip Elchitz “in quel momento nelle vicinanze non c’erano aerei”.

Anche Transport Canada sta indagando sull’incidente e il portavoce Daniel Savoie, ha affermato: “Ogni operatore aereo ha la responsabilità di garantire che i velivoli operino in sicurezza e in conformità con i regolamenti canadesi sull’aviazione”.