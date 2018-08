TORONTO, CANADA – Almeno quattro persone [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] sono morte in una sparatoria a New Brunswick, in Canada. La polizia ha invitato per alcuni ore tutti gli abitanti della zona a “restare in casa”. Due dei quattro morti sono poliziotti. Un sospetto sarebbe stato arrestato. Ma le notizie sono ancora frammentarie.

La sparatoria è avvenuta in una zona

residenziale, a Brookside Drive. Un giornalista del New Brunswick ha riferito che quattro colpi sono stati uditi intorno alle 8.20 del mattino locali.

Un “sospetto” sarebbe stato preso in custodia, come ha annunciato la polizia di Fredericton.

In un primo momento le forze dell’ordine avevano chiesto agli abitanti di quell’area “di restare in casa”.

Un abitante del quartiere, Robert DiDiodato, intervistato dall’emittente Cbc, ha raccontato di aver sentito un rumore “come di petardi”, specificando che “dato il ritmo potrebbe essere stata una sequenza di spari”. Un altro testimoni parla invece di “una quindicina di colpi di arma da fuoco”.

Alcuni testimoni oculari hanno raccontato all’emittente Cbc che la sparatoria è avvenuta in un complesso di appartamenti e che apparentemente una persona ha sparato da una finestra con un fucile. I media locali hanno mostrato immagini dei veicoli d’emergenza e di ambulanze parcheggiate nella via di residenziale in cui si è svolta la sparatoria.

