Canarie, eruzione vulcano Cumbre Vieja: lava verso il mare, gas tossici e scosse di terremoto. E’ emergenza geologica

Canarie in grande apprensione per l’eruzione del vulcano Cumbre Vieja. Sono già stati pubblicati numerosi video su YouTube e sui social network con immagini della lava verso il mare. Ma anche gas tossici e scosse di terremoto. E’ emergenza geologica per la Spagna.

Eruzione vulcano Cumbre Vieja nelle Canarie, è emergenza geologica

Emergenza geologica in Spagna, nelle Canarie in seguito all’eruzione del vulcano Cumbre Vieja. Infatti, il vulcano è eruttato improvvisamente portando distruzione nei centri abitati più vicini.

Questa eruzione ha provocato diverse problematiche che hanno generato una vera e propria emergenza geologica. In cosa consiste questa emergenza? Nella lava che cola verso il mare, nei gas tossici che si sono alzati nell’atmosfera e in scosse di terremoto. Ovviamente, nel frattempo, sono stati evacuati in fretta e furia tutti i paesini di Las Palmas (città dove si trova il vulcano che ha eruttato).

Il vulcano non si ferma nelle Canarie

Secondo l’Istituto di Vulcanologia delle Canarie, il Cumbre Vieja sta emettendo tra le 8.000 e le 10.600 tonnellate di anidride solforosa al giorno. Attualmente rimangono evacuate circa 6.000 persone e varie strade sono chiuse al traffico. Le autorità chiedono ad abitanti e curiosi di non avvicinarsi alla zona dell’eruzione. Nelle ultime ore sull’isola sono state registrate anche alcune nuove scosse sismiche.