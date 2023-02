Evitiamo di chiamarla una goliardata sebbene la truffatrice online abbia solo 19 anni. Madison Marie Russo, deep America dalle parti della sconosciuta Bettendorf nello stato dell’Iowa, rischia dieci anni di galera.

Ha finto di avere un cancro, simulato alla buona un trattamento chemio, tutto in favore di microcamera per spillare soldi e donatori su TikTok.

Madison Marie Russo simula il cancro per raccogliere fondi

In poco tempo ha racimolato 37mila dollari sul social che va per la maggiore tra i giovani. Ma la sceneggiata online non poteva reggere, a dispetto del largo spiegamento di parrucche, attrezzature sanitarie, sondini e quant’altro facesse “cura oncologica” nel tinello di casa.

Una simulazione che non può non indignare per il precoce cinismo della ragazza, che già ci aveva provato con un account falso. E’ stata arrestata una settimana fa, dopo aver abbindolato associazioni ed enti, oltre a un gran numero di donatori singoli, tutti commossi dalla sua storia. Quasi 500 i buoni samaritani ingannati

Madison l’aveva sparata grossa, sbattendo tutti insieme in faccia agli utenti niente meno che un cancro al pancreas, una leucemia linfoblastica acuta, un tumore grosso come un pallone da calcio nella parte bassa della schiena.

Troppo, anche perché non è che nel frattempo la ragazza si fosse opportunamente eclissata in casa esibendo il profilo più basso che la messa in scena avrebbe preteso. Aveva continuato a lavorare regolarmente e a dedicarsi allo sport tutti i giorni. Alla fine la sua faccia è finita tra le immagini segnaletiche della Polizia.