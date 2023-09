Cani sui jet privati, il viaggio da 9.400 euro che fa infuriare gli ambientalisti

Gli ambientalisti di Extinction Rebellion criticano il servizio di jet privati pensato per il trasporto dei cani, che questa settimana ha effettuato il suo primo volo da Dubai a Londra. Lo riporta il Guardian. Per 9.400 euro, costo del biglietto di sola andata, i clienti hanno potuto sedersi con i loro cani in grembo e sorseggiare champagne mentre viaggiavano dall’aeroporto internazionale Al Maktoum a Farnborough a bordo di un jet Gulfstream IV-SP.

La compagnia K9 Jets, gestita da una coppia di Birmingham, opera già servizi per il New Jersey, Los Angeles, Francoforte, Parigi e Lisbona. Annunciando la nuova rotta, Adam Golder, co-fondatore della compagnia, ha dichiarato ad AeroTime Hub:

“K9 Jets ritiene che i membri della famiglia degli animali domestici meritino di viaggiare in tutta comodità e stile insieme ai loro proprietari. Non potremmo essere più entusiasti di dare il via a questo nuovo percorso, giusto in tempo per le vacanze, così gli ospiti potranno festeggiare con i loro cari e gli animali domestic) in grande stile.”

K9 ha celebrato il lancio del servizio su Instagram con la foto di una passeggera seduta a un tavolo di noce con un bicchiere di champagne, il viso sorridente mentre viene accarezzata dal suo golden retriever.

Contrari i membri di Extinction Rebellion, il gruppo di protesta per il clima, che fanno sapere: “Questa è una prova evidente che le persone super-ricche sono ancora capaci di amare un animale come se fosse uno di loro, il che stranamente offre un senso di speranza. Ma lascia sbalorditi il fatto che le stesse persone non riescano a connettersi al mondo naturale che sta crollando intorno a loro“, ha detto il portavoce di XR, Todd Smith.