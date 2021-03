Cannabis negli Ovetti Kinder, Mars e Haribo, ultima trovata degli spacciatori inglesi per rendere dipendenti

Cannabis nella cioccolata. Gli spacciatori stanno inondando la Gran Bretagna con dolcetti alla cannabis “travestiti” da Ovetti Kinder, Mars e Haribo. Secondo un’indagine del Sun le vendite stanno aumentando vertiginosamente, pubblicizzano questi prodotti anche su Instagram e Snapchat.

I prodotti possono contenere livelli pericolosi di THC concentrato, principio attivo della cannabis, considerato il capostipite della famiglia dei fitocannabinoidi.

Regno Unito, spacciatori vendono Ovetti Kinder, Mars e Haribo alla cannabis: un sequestro a Liverpool

La notizia del Sun arriva il giorno dopo che a Liverpool è stato sequestrato un quantitativo di caramelle alla cannabis.

La polizia del Merseyside ha spiegato che i pacchetti “chiaramente confezionati per attirare i ragazzi” sono stati sequestrati all’interno di un’abitazione.

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato perché sospettato di possesso con l’intento di vendere cannabis.

Secondo il Sun, questo caso è solo la punta dell’iceberg.

L’account di un social media scoperto dal tabloid britannico aveva più di 100.000 utenti, migliaia dei quali con sede nel Regno Unito.

La stessa rete ha ospitato chat di 48 spacciatori che gestiscono gruppi rivolti ad acquirenti del Regno Unito e che gestiscono un innovativo sistema robotico di ordinazione.

Una sorta di distributori automatici virtuali in cui gli utenti possono acquistare articoli in modo sicuro con una serie di semplici messaggi di testo inviati da un telefono cellulare.

Venti di coloro che vendevano i prodotti avevano sede in Gran Bretagna e molti garantivano la consegna il giorno successivo.

Per pubblicizzare la merce, i rivenditori utilizzano anche Instagram e Snapchat. Il mercato dei cosiddetti “commestibili” di cannabis, è diventato un modo alternativo molto diffuso di consumare cannabis senza fumare o svapare.

Regno Unito, spacciatori vendono Ovetti Kinder, Mars e Haribo alla droga

E durante il lockdown, in tutta la Gran Bretagna, la richiesta è aumentata vertiginosamente. I prodotti in vendita includevano dolciumi con il marchio “Caribo”, piccole confezioni di barrette di cioccolato “Wonka” con l’aggiunta di THC a £ 14; sacchetti di mini-uova Kinder a £ 25 e confezioni da 10 barrette Mars e Snickers a base di cannabis che costano £ 28.

Gli esperti temono che i giovani consumino interi sacchetti contemporaneamente, il che significa che ingeriscono livelli pericolosi di THC.

(Fonte: SUN)