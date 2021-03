Capitan America, dopo 80 anni arriva il primo supereroe gay: "Rappresenta gli oppressi e i dimenticati"

Capitan America diventa gay. Per la prima volta in 80 anni di storia del fumetto della Marvel, un omosessuale raccoglierà lo scudo del supereroe. Un adolescente che “rappresenta gli oppressi e i dimenticati” diventerà infatti il primo personaggio LGBTQ + ad assumere il ruolo di Capitan America.

Marvel Comics celebrerà l’ottantesimo anniversario dell’eroe statunitense, creato da Joe Simon e Jack Kirby nel 1941, con il lancio di una nuova serie a fumetti, ‘The United States of Captain America’, in cui il capitano in carica Steve Rogers farà un viaggio attraverso gli Stati Uniti per ritrovare il suo scudo perduto e incontrerà persone di “tutti i ceti sociali” che hanno indossato il mantello di Captain America per difendere le loro comunità.

Captitan America, Aaron Fischer: l’adolescente gay che si batterà per la gente comune

Aaron Fischer, un adolescente gay, sarà il primo della nuova serie limitata, che verrà pubblicata a giugno, in occasione del mese in cui in tutto il mondo si celebrano i gay pride. La Marvel ha descritto Fischer, come il “Capitan America delle Ferrovie”, “un adolescente senza paura che si è fatto avanti per proteggere i compagni fuggitivi e i diseredati”.

“Aaron si ispira agli eroi della comunità queer: attivisti, leader e gente comune che lottano per una vita migliore”, ha detto lo scrittore della serie Josh Trujillo. “Rappresenta gli oppressi e i dimenticati. Spero che la sua storia di debutto incontri il gradimento dei lettori e aiuti a ispirare la prossima generazione di eroi”.

“Come persona transgender, sono felice di poter presentare una persona apertamente gay che ammira Capitan America e combatte contro il male per aiutare coloro che sono quasi invisibili alla società”, ha detto Bazaldua. “Mentre lo disegnavo, ho pensato, beh, Cap combatte contro esseri superpotenti e salva il mondo quasi sempre, ma Aaron aiuta coloro che camminano da soli per strada con i problemi che devono affrontare ogni giorno”.