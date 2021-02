Capodanno cinese, date, quando e perché si festeggia, significato: il 2021 è l’anno del bufalo

Le date del capodanno cinese, quando e perché si festeggia, il significato della ricorrenza. Tutto quello che c’è da sapere sul capodanno cinese, il 2021 è l’anno del bufalo. La festa di primavera, in Occidente generalmente noto come capodanno cinese, è una delle più importanti e maggiormente sentite festività tradizionali cinesi. Celebra per l’appunto l’inizio del nuovo anno secondo il calendario cinese.

Oltre che, ovviamente, in Cina, la festività viene celebrata in molti paesi dell’Estremo Oriente, in particolare Corea, Mongolia, Singapore, Malaysia, Nepal, Bhutan, Vietnam e Giappone. Si festeggia chiaramente anche nelle innumerevoli comunità cinesi sparse in tutto il mondo.

Capodanno cinese, date e come si festeggia

Il capodanno cinese inizia in concomitanza con la prima luna nuova dell’anno. Nel calendario gregoriano, tale giorno può cadere tra il 21 gennaio e il 20 febbraio. Quest’anno cade oggi, il 12 febbraio. Ogni anno è contrassegnato da un segno animale e da un ramo terrestre che vanno a costituire un ciclo di 12 elementi.

Le festività per il nuovo anno hanno luogo in un lasso di tempo di due settimane sempre consecutive. La festa vera e propria inizia dalla sera della vigilia, in cui si consuma un banchetto in famiglia, e termina la sera del quindicesimo giorno con la festa delle lanterne. Generalmente durante questo periodo si tende a stare in famiglia, con visite ai parenti e agli amici. Si cerca di vestire il più possibile in rosso, colore propiziatorio e tradizionale, e adornare le case e le strade con oggetti e simboli caratteristici.

Capodanno cinese, cosa significa l’anno del bufalo

Proprio oggi, 12 febbraio, inizia l’anno del bufalo. L’ultima volta è stato nel 2009 e prima ancora nel 1997, 1985 e nel 1973. Un anno che, almeno sulla carta dovrebbe essere migliore: il bufalo infatti rappresenta la prosperità ed il riscatto dai momenti difficili. Forza, coraggio e saggezza insomma. Lo scorso anno è stato quello del topo che invece è portatore di sconvolgimenti.

Secondo le credenze legate all’oroscopo cinese, i nati sotto il segno del bufalo sono noti per la loro diligenza, affidabilità, forza e determinazione. Onesti, hanno ideali alti e ambiziosi. Sono patriottici e danno grande importanza alla famiglia, al lavoro e alle tradizioni. Le donne sono mogli fedeli, amanti della tradizione e molto legate ai figli.