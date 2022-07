Carcere femminile, donna transgender ha rapporti sessuali con due detenute che poi rimangono incinte

Una donna transgender, detenuta in un carcere femminile, è stata trasferita dopo aver messo incinta altre due carcerate. Tutto è avvenuto all’Edna Mahan Correctional Facility di Clinton, in New Jersey.

La donna transgender, 27 anni, condannata a 30 anni per omicidio colposo, ora è stata trasferita dall’Edna Mahan Correctional Facility di Clinton al Garden State Youth Correctional Facility nella contea di Burlington.

Il New Jersey e le donne transgender in carcere

Nel 2021 il New Jersey aveva approvato una legge per consentire ai condannati di scegliere il carcere in base alla propria identità sessuale a seguito di una causa intentata da un detenuto trans che aveva vissuto in carceri maschili per 18 mesi.

Ora però, dopo questo caso, il dipartimento locale ha spiegato che attualmente si sta ristudiando “la politica relativa ai detenuti transgender con l’intenzione di implementare alcune piccole modifiche”.