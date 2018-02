WASHINGTON – Scontro violentissimo tra treni nello stato americano della Carolina del Sud il 4 febbraio. Un treno passeggeri delle linee AmTrak e uno merci della compagnia Csx si sono scontrati nelle prime ore del mattino di domenica nei pressi di Cayce. Il bilancio del grave incidente ferroviario è di 2 morti e oltre 70 feriti, che sono stati soccorsi e trasportati negli ospedale della zona, anche se fonti vicine alla polizia parlano di almeno 116 feriti, di cui alcuni in modo lieve.

A bordo del treno passeggeri che viaggiava tra New York e Miami c’erano 139 viaggiatori e 8 membri del personale. Il treno Amtrak che viaggiava sulla linea dell’alta velocità tra New York e Miami era sul binario sbagliato. Sembrerebbe questa, da una prima ricostruzione, la causa dell’incidente. A corroborare l’ipotesi è stato il governatore della South Carolina, spiegando che il Silver Star forse non avrebbe dovuto trovarsi sul binario su cui stazionava il treno merci contro cui si è schiantato.

L’urto ha fatto deragliare “diverse carrozze” e la locomotiva, ha detto l’azienda. Dal treno ci sono state anche due diverse perdite di carburante, per migliaia di litri. Ma un funzionario locale ha detto che “al momento non ci sono pericoli per la salute pubblica”. La Csx e la National Transportation Safety Board (l’organismo che indaga sugli incidenti nei trasporti) hanno avviato un’inchiesta per capire cosa abbia causato l’incidente.

L’incidente ferroviario alimenta la polemica sulle condizioni della rete dei treni in America vecchia ed obsoleta, come le tante infrastrutture che il presidente Donald Trump vorrebbe modernizzare col suo piano da 1.800 miliardi di dollari. Una delle sfide della Casa Bianca per il 2018.

