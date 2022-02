I carri armati russi hanno una Z disegnata. Li hanno visti al confine con l’Ucraina prima che cominciasse l’invasione, li stanno vedendo ora che cominciano a solcare il suolo ucraino. Ma cosa vuol dire quella Z? Posto che ovviamente Putin non lo ha certo raccontato nella ormai celebre dichiarazione di guerra, ci sono due ipotesi in campo.

Carri armati russi con la Z, che vuol dire?

Le lettere sono disegnate in bianco all’interno di un quadrato su carri armati, cannoni semoventi, camion di carburante e veicoli di rifornimento.

L’ipotesi più accreditata tra gli esperti in ambito militare è che servano per determinare dei ruoli specifici in un qualche tipo di operazione militare. Sarebbe, dunque, un messaggio destinato alle stesse truppe russe.

Altre ipotesi, riportate da Ansa, suggeriscono invece che la sigla serva a proteggere le forze russe dal fuoco amico dei separatisti del Donbass, in caso di invasione. Quindi, ad avvisare gli alleati di non attaccare.

Carri armati russi con la Z entrano in Ucraina

Le forze di terra russe sono entrate nel territorio ucraino da più punti della frontiera. Lo sottolineano le guardie di frontiera ucraine, pubblicando un video che mostra i veicoli contrassegnati con il marchio ‘Z’. “Veicoli militari russi, compresi blindati, hanno violato il confine nelle aree di Chernigiv (confine settentrionale bielorusso), Soumy (confine nord-orientale), Lugansk e Kharkiv (confine orientale)”, nel punto tra la penisola e la terraferma dell’Ucraina.

Gli armamenti russi al confine già da giorni

Ma gli armamenti russi non sono arrivati al confine con l’Ucraina in una notte. Sono giorni che sono segnalati, anche attraverso immagini satellitari.

Si tratta di carri armati, mezzi corazzati per il trasporto di personale, artiglieria e equipaggiamento di supporto. Le immagini mostravano inoltre che gli accampamenti o le basi di sosta che ospitavano forze consistenti si sono svuotati in una settimana.

La Cnn sottolineava inoltre di aver geolocalizzato diversi video della regione durante lo scorso fine settimana che mostrano lunghe colonne tra cui carri armati, veicoli da combattimento di fanteria e obici che si muovevano attraverso le aree rurali nel distretto di Belgorod.