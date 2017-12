SHANGHAI – Altro che carte di credito: il conto adesso si paga con una foto. Almeno a Shanghai. Così la Cina prova a superare l’America e la sua Silicon Valley. Basta il riconoscimento facciale per eliminare tessere, badge e codici vari. Con il rischio, però, che i dati sensibili finiscano nelle mani sbagliate.

Al momento il nuovo metodo di pagamento è stato sperimentato nei locali della catena di fast-food Kfc di Hangzhou, vicino a Shanghai, racconta Francesco Radicioni su La Stampa:

Semplicemente, dopo l’ordine, il cliente autorizza la transazione lasciandosi inquadrare da una telecamera 3D che ne verifica l’identità.

Ma non è questo l’unico caso in cui, in Cina, si usa il riconoscimento facciale:

A Pechino, invece, la tecnologia del riconoscimento facciale è stata introdotta per combattere i frequenti furti di carta igienica nei bagni pubblici della capitale. La China Southern Arlines è stata la prima compagnia aerea nella Repubblica Popolare a sperimentare software che scannerizzano il volto. Ai gate dell’aeroporto di Nanyang non serve presentare documento e carta d’imbarco: basta fissare la camera, attendere pochi secondi e si può salire a bordo, anche qui un sorriso vale come carta d’imbarco. Anche i badge per l’ingresso negli uffici e nei dormitori delle università sembrano appartenere al passato. Mentre da qualche mese, la tecnologia del riconoscimento facciale è stata introdotta in alcuni sportelli bancomat in giro per il paese: non serve avere con sé la carta per prelevare contanti.

Ci sono però dei rischi per la privacy delle persone: a differenza delle impronte digitali, infatti, il riconoscimento facciale avviene senza che chi viene osservato se ne renda conto.

Così, per esempio, sono stati arrestati diversi ladri: semplicemente grazie alla scannerizzazione di oltre 2 milioni di volti che sono stati incrociati con quelli presenti nei database della polizia.

Sottolinea Radicioni su La Stampa: