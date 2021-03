Viaggio all’interno del cartello Jalisco Nueva Generación dove sui ponti impiccano i rivali massacrati e fanno miliardi con gli avocado.

A parlarne è il Sun e aggiunge particolari da brividi. Quando la polizia su una panchina del parco ha trovato un cadavere avvolto nella plastica con dei coltelli da cucina infilzati sul torace, inizialmente pensavano che fosse un manichino, ma ora credono che siano i resti maciullati di uno dei più grandi gangster del Messico.

Cartello Jalisco Nueva Generación (Messico), la sua ascesa al dominio mondiale del traffico di droga

Sembra che Carlos Enrique Sánchez, noto come El Cholo, sia l’ultimo raccapricciante colpo del cartello Jalisco Nueva Generación (CJNG), la cui spietata ascesa al dominio mondiale del traffico di droga ha una scia di cadaveri e urla di dolore. Cuori strappati alle vittime, alcune sciolte nei barili d’acido e senza pietà, nemmeno per le donne incinte.

Secondo quanto riferito da Vice, i coltelli infilzati nel cadavere fissavano delle assi su cui erano scritti dei messaggi, uno uno dei quali diceva “il traditore” in spagnolo.

Sánchez un tempo era uno dei migliori tenenti del CJNG, ma nel 2017 si era separato per formare il suo cartello, La Nueva Plaza.

Da allora è scoppiata una guerra sanguinosa tra i gruppi rivali per il controllo dei mercati della droga, che si è aggiunta alla conflagrazione del cartello che ha tormentato il Messico per anni.

Fondato nel 2009, il CJNG è ora considerato il cartello più pericoloso e potente del Messico.

Il suo impero del traffico di droga ora raggiunge tutti gli angoli del mondo, nonostante la feroce concorrenza di altri cartelli in Messico e gli sforzi sempre più disperati delle autorità internazionali per bloccare la marea insanguinata.

La Drug Enforcement Administration degli Stati Uniti offre persino una ricompensa di $ 10.000.000 per informazioni che portano alla cattura del leader del CJNG, El Mencho, che è la più alta ricompensa nel genere, mai offerta.

Ma nulla sembra rallentare la crescita, simile al cancro, del cartello pesantemente armato, responsabile di indicibili massacri messicani e che ha persino messo nel mirino i militari.

LA NASCITA DEL CJNG

Il CJNG ha preso il via quando alla fine degli anni 2000 un cartello precedente si è frantumato ed è scoppiata una feroce battaglia tra fazioni rivali per colmare il vuoto di potere.

El Mencho, un tempo fedele al cartello di Sinaloa guidato da Joaquín “El Chapo” Guzmán, ha deciso di cogliere l’attimo.

Improbabile boss di un cartello, El Mencho è nato in una famiglia povera che coltivava avocado: ha abbandonato la scuola elementare per lavorare nei campi.

Dopo un periodo come spacciatore che viveva illegalmente in America, è persino entrato a far parte della polizia nello stato messicano di Jalisco ma in seguito si è spostato dall’altra parte per iniziare la rapida ascesa tra i ranghi del cartello.

La formazione del nuovo gruppo di El Mencho è stata annunciata al mondo in un’esibizione pubblica iperviolenta, con spettacoli macabri che alla fine sono diventati il marchio di fabbrica del gruppo, inclusi molteplici episodi di impiccagione sui ponti di cadaveri decapitati dai ponti.

Nel giugno 2009, un camion abbandonato è stato trovato in un quartiere residenziale della famosa città turistica di Cancún.

All’interno, i cadaveri di tre uomini erano ammanettati, sulla testa avevano dei sacchetti di plastica e una nota:”Siamo il nuovo gruppo Mata Zetas, siamo contro rapimenti ed estorsioni, e li combatteremo per un Messico più pulito “.

Gli Zeta sono un cartello rivale contro il quale El Mencho ha dichiarato guerra, anche se all’epoca erano un’organizzazione molto più potente.

Da allora, si stima che il CJNG detenga $ 50 miliardi di asset ed è diventato il cartello più potente del Messico.

SPARGIMENTO DI SANGUE

Dopo aver dichiarato guerra agli Zeta e ad altri rivali, inclusi i vecchi maestri del cartello di Sinaloa di El Chapo, il CJNG iniziò un’acquisizione forzata dell’industria farmaceutica messicana.

E l’aggressività è stata inimmaginabile.

Nel 2011, nello stato di Veracruz, in un sottopasso sono stati trovati due camion contenenti i corpi di coloro che inizialmente si pensava fossero 35 membri degli Zeta, con le mani legate e mostravano segni di tortura.

Gli appartenenti al CJNG con un passamontagna avevano diffuso un video in cui rivendicavano la responsabilità delle uccisioni ma in seguito è emerso che le vittime non avevano alcun legame con la criminalità organizzata.

Nella sola Veracruz, nell’arco di 18 giorni ci sono stati altri massacri in cui hanno perso la vita 100 persone.

Per rappresaglia, a Sinaloa gli Zeta hanno compiuto orribili omicidi, ammanettato e bruciato a morte 16 persone.

Da allora, è stata una guerra totale, anche con l’esercito messicano.

Nel 2015, a Jalisco, i membri del CJNG hanno abbattuto un elicottero dell’esercito con una granata a propulsione a razzo: sono morti sei militari.

L’attacco senza precedenti in stile militare, nello stato è avvenuto lo stesso giorno in cui il cartello ha ucciso altre nove persone.

In risposta a un’operazione di polizia contro il cartello, il CJNG ha bruciato banche, dato fuoco alle stazioni di servizio e durante il caos utilizzava veicoli in fiamme per bloccare le strade.

Nel 2018 quando i membri del CJNG sono stati arrestati per gli omicidi riguardanti l’elicottero, le autorità hanno scoperto che il gruppo aveva un fucile Barrett calibro .50, che può disabilitare gli aerei con un solo colpo, insieme ad auto rubate e modificate per essere dotate di mitragliatrici.

Ma non sono solo i rivali e le forze dell’ordine a essere stati massacrati dal CJNG.

Nel 2018, sono stati rapiti tre studenti di cinema: stavano lavorando a un progetto in una casa appartenente a una delle zie delle vittime.

Il cartello credeva che uno dei loro rivali sarebbe arrivato alla proprietà e hanno dunque rapito gli studenti, sospettando che la loro storia fosse una copertura.

Hanno torturato tre uomini innocenti: uno è morto per il pestaggio e il CJNG ha deciso che non avevano altra scelta che uccidere gli altri due.

Hanno portato i cadaveri in un altro sito e si ritiene li abbiano sciolti in barili di acido.

LE FOSSE COMUNI

Nel 2019, in una fattoria fuori da Guadalajara, le autorità hanno scoperto una fossa comune contenente i cadaveri di almeno 50 persone.

I poliziotti sospettavano che il CJNG fosse responsabile del macabro sito, che si trova vicino al punto in cui a settembre dello stesso anno sono stati trovati 40 cadaveri gettati in un pozzo.

Le fosse comuni sono spesso utilizzate dai cartelli per eliminare i cadaveri, dall’inizio della guerra per la droga, nel 2006, in Messico sono scomparse circa 40.000 persone.

CORSA ALL’ORO VERDE

Oltre a uccidere per il controllo del mercato del traffico di droga in Messico, il CJNG ha usato i suoi metodi brutali per controllare il commercio di avocado della nazione.

Nel 2016, le esportazioni di avocado dal Messico valevano circa $ 1,5 miliardi, offrendo un’opportunità per l’estorsione criminale.

Si ritiene che il CJNG sia cresciuto finanziariamente aprendo la strada a questo tipo di crimine: i ricchi coltivatori di avocado vengono identificati e poi costretti a pagare per la protezione del cartello.

Se rifiutassero, i contadini e le loro famiglie sarebbero rapiti e uccisi.

Sembra che l’incursione criminale nel business degli avocado di recente sia aumentata poiché l’aumento degli oppiacei sintetici ha fatto crollare il valore dell’oppio a meno di un terzo del suo valore.

I cartelli hanno cercate dunque industrie più redditizie per integrare la produzione di eroina.

I coltivatori hanno organizzato le “autodefensas”, le milizie civili per liberare il territorio così da respingere la sempre più crescente minaccia del cartello.

(Fonte: SUN )