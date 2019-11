WASHINGTON – Attimi di panico alla Casa Bianca quando un velivolo non identificato ha violato lo spazio aereo ristretto sopra la residenza presidenziale Usa, messa subito in lockdown. Dopo pochi minuti è stato dichiarato il cessato allarme.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto e che tipo di aereo sia riuscito a solcare per alcuni minuti lo spazio aereo vietato sopra la capitale federale di Washington DC, proprio nel giorno in cui nel Rose Garden della Casa Bianca fervono i preparativi per la cerimonia in occasione della Festa del Ringraziamento, con la tradizionale grazia del tacchino da parte del presidente americano.

Donald Trump e la first lady Melania al momento del lockdown erano all’interno della residenza. Il cessato allarme è stato dichiarato dopo che era scattata, come avviene in questi casi, una “national event conference”, una riunione d’urgenza di un gruppo di alti funzionari addetti alla sicurezza nazionale nelle varie agenzie federali. Tra gli edifici messi in lockdown anche alcuni del complesso di Capitol Hill, dove si trova la sede del Congresso americano.

Fonte: Ansa