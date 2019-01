“AAA Cercasi ubriachi volontari”. L’appello è… della polizia americana

ROMA – La polizia di Kutztown, una cittadina nello Stato della Pennsylvania, pubblica un annuncio: “Cercasi tre ubriachi volontari…”. E l’appello, pubblicato su Facebook, fa il giro del mondo.

La polizia di Kutztown è a caccia di tre volontari disposti a ubriacarsi per consentire poi uno specifico addestramento degli agenti sui test per il rilevamento del tasso alcolemico.

Il post pubblicato su Facebook elenca anche i requisiti: i prescelti dovranno avere tra 25 e 40 anni, non devono avere precedenti penali o un passato da alcolisti e, durante la sessione d’esame – che si terrà il prossimo 4 aprile – dovranno bere super alcolici fino… a ubriacarsi. Ubriacarsi pesantemente. Il tutto, però, è questo è ben chiarito nel post, liberando il Comune da ogni responsabilità.

L’appello, e non poteva essere altrimenti, ha fatto il giro del mondo. Il post, pubblicato su Facebook, è stato condiviso migliaia di volte. In commissariato, evidentemente, nei prossimi giorni gli agenti della polizia di Kutztown non avranno che l’imbarazzo della scelta.