Cercatore d’oro dilettante trova pepita da 148mila euro

Cercatore d’oro fortunato. Un australiano dilettante, con la passione per la ricerca dell’oro, ha trovato una pepita di 4,6 kg contenente oro per un valore di 240.000 dollari (148mila euro). La scoperta, scrive la Bbc, è stata fatta nei campi auriferi di Victoria che furono il cuore della corsa all’oro in Australia nel 1800.

Il cercatore d’oro dilettante e la pepita da 148mila euro

Il cercatore d’oro fortunato, che non ha voluto essere identificato, si è presentato nel negozio di Darren Kamp, a Geelong, a circa un’ora a sud-ovest di Melbourne, che ha poi valutato e acquistato la grossa pepita, senza pensarci due volte: “Sono rimasto a bocca aperta… È una scoperta unica nella vita”, ha detto alla Bbc. “Di solito le persone entrano convinte di aver trovato rocce che sembrano d’oro. Ma lui ha tirato fuori quest’enorme pietra e mentre me la faceva vedere mi ha chiesto: ‘Pensi che possa valere 10.000 dollari australiani?’. Io l’ho guardato e ho risposto, “Prova con 100.000 dollari”. In tutto, la roccia di 4,6 kg conteneva 83 once, ovvero circa 2,6 kg, di oro. Dopo averla valutata, Kamp l’ha poi acquistata. Anche se scoperte come questa sono rare, si stima che l’Australia abbia le più grandi riserve d’oro del mondo.