ROMA – L’aereo per andare a prendere Cesare Battisti è “già in volo per La Paz”. Lo fa sapere il ministro dell’Interno Matteo Salvini, mentre esulta per la sua cattura. “Mezzi e uomini – afferma – sono già partiti per andare a prenderlo”. E aggiunge: “Spero che non ci sia qualche cantante, qualche politico o intellettuale dalla sua parte”. L’ipotesi di un rientro in Italia subito per l’ex terrorista si fa dunque sempre più concreta.

Di lui si erano perse le tracce a dicembre, dopo che il giudice del Supremo Tribunale Federale (Stf) brasiliano Luis Fux aveva spiccato il mandato di cattura. La svolta è arrivata una settimana fa, quando Cesare Battisti è stato individuato con certezza in Bolivia. L’operazione che ha portato all’arresto dell’ex terrorista del Gruppo Proletari Armati per il Comunismo è scattata a Santa Cruz. E ora l’Italia lo aspetta.

Fonti del ministero dell’Interno fanno sapere che i nostri investigatori non avevano mai perso di vista Battisti, in attesa di poterlo ammanettare. Dopo anni di attesa, ecco la svolta. Arriva con l’ascesa in Brasile di Jair Bolsonaro. Il quale promette di “restituirlo” a Roma, come “regalo” per il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Un team composto da polizia italiana, Criminalpol e Antiterrorismo rafforza la collaborazione con i colleghi di Brasilia. Ma Battisti fugge. Viene individuato in Bolivia. Una settimana fa, gli investigatori accelerano. E preparano il blitz, in accordo con le autorità locali.

Battisti è stato fermato in strada, non era armato e non ha opposto resistenza. Ha parlato in portoghese per rispondere alla polizia e ha mostrato un documento brasiliano che confermava la sua identità. Due uomini dell’Antiterrorismo e della Criminalpol sono sul posto. Ora bisognerà capire se Battisti farà tappa in Brasile oppure verrà portato subito in Italia. E’ un nodo che verrà sciolto nelle prossime ore.

Le stesse fonti di governo dicono che potrebbe essere estradato verosimilmente domani in Italia, ma non è escluso che il rientro possa avvenire già nel corso della giornata odierna.

Dopo anni di latitanza, dice Salvini, “la pacchia è finita“. Il ministro ha pubblicamente ringraziato anche gli investigatori, a partire da Polizia e Intelligence.