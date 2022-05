Charles Michel a Odessa per una visita a sorpresa, raid russo lo costringe a ripararsi in rifugio (foto Ansa)

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel si trova in Ucraina, ad Odessa, per una visita a sorpresa. Michel è stato costretto a ripararsi in un rifugio antiaereo a seguito di un allarme per un raid missilistico russo.

Michel costretto a ripararsi in un rifugio per raid missilistico russo durante visita a sorpresa a Odessa

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel è stato costretto a ripararsi in un rifugio antiaereo a seguito di un allarme per un raid missilistico russo durante la sua visita a sorpresa di oggi a Odessa. La fuga d’emergenza ha interrotto il suo incontro con in premier ucraino Denys Shmygal. Lo riferiscono fonti Ue.

Michel a Odessa: “Vi aiuteremo a costruire un Paese moderno”

“Il Cremlino vuole ‘giustiziare’ il vostro spirito di libertà e democrazia. Ma sono assolutamente convinto che non ci riusciranno mai. Sono venuto a Odessa nella Giornata dell’Europa con un semplice messaggio: non siete soli. Noi siamo con voi. Non vi deluderemo. Saremo con voi per tutto il tempo necessario. E vi aiuteremo a costruire un paese moderno e democratico”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel nel corso della sua visita a Odessa. “Un paese che guarda al futuro, pronto ad abbracciare con fiducia il vostro futuro europeo, il nostro comune futuro europeo, il vostro posto nella nostra comune famiglia europea. Ho anche un messaggio per i miei concittadini di tutta l’Unione europea: la nostra pace, la nostra prosperità, il futuro dei nostri figli sono in gioco anche qui a Odessa. Qui in Ucraina”, ha aggiunto Michel.

Michel a Odessa: “Solidarietà Ue a Ucraina è incrollabile”

Visita a sorpresa del presidente del Consiglio Ue Charles Michel a Odessa in occasione della Giornata dell’Europa. “Sono nella città dove, come disse Pushkin, ‘si può sentire l’Europa’”, scrive Michel in un tweet.

La sua visita, spiegano fonti Ue, è “un’ulteriore dimostrazione dell’incrollabile solidarietà dell’Ue al popolo ucraino nella loro battaglia contro l’invasione russa”.

Nel corso della visita Michel ha incontrato il premier ucraino Denys Shmyhal e alla riunione si è collegato da Kiev anche il presidente Volodymyr Zelensky. L’incontro, si spiega, è stato poi interrotto a causa di nuovi bombardamenti su Odessa.