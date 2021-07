Checkmate, la Russia presenta il nuovo caccia stealth di quinta generazione

Blitz dice

Mario Draghi in conferenza stampa lo dice chiaro e tondo. Il Green pass “non è un libero arbitrio”. E poi, per essere più precisi, ecco l’affondo contro Salvini (e chi invita ad avere prudenza verso il vaccino): “L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire”. Il sillogismo di Draghi è chiaro e lineare: “Non […]