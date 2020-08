Blitz dice

No mask, no mascherina, no Covid inventato (da chi?) per farci schiavi (di chi?). Movimento che cresce, vive e lotta contro di noi. Presto denunceranno l’insopportabile violenza che impone di lavarsi spesso le mani. Lavarsi le mani verrà additato come atto di sottomissione a chi ci vuole inquinare col sapone.