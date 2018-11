ROMA – Incidente tanto spaventoso quanto miracoloso in un edificio di Chicago dove un ascensore con 6 persone è precipitato per 84 piani, dal 95mo all’11mo, senza far registrate nessuna vittima. Le persone che erano dentro la cabina sono infatti illese e nessuna di loro, tra cui anche una donna incinta, ha dovuto ricorrere a cure ospedaliere.

L’incidente è avvenuto nel quarto edificio più alto della città americana, all’875 di North Michigan Avenue. Dentro c’erano sei persone che erano salite al 95mo piano per godere della vista della città che si gode dal ristorante panoramico. Per scendere hanno preso un ascensore veloce ma subito hanno cominciato a notare strani movimenti mentre la cabina precipitava in caduta libera per fermarsi solo all’11mo livello, 84 piani sotto quello di partenza.

“E’ successo tutto molto velocemente, l’unica cosa che ho fatto è stato abbracciare mio marito, è stato orribile, pensavamo di morire”, ha raccontato una delle persone scampate a quella che poteva diventare una tragedia.