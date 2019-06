CHICAGO – A bordo di un bus in transito a Chicago, lunedì 17 giugno è scoppiato un litigio culminato in una sparatoria che ha ferito tre passeggeri, due dei quali adolescenti. Secondo la polizia a sparare diversi colpi è stato un uomo di 35 anni che è stato poi arrestato.

La sparatoria è avvenuta nel quartiere di South Side Chatham. Ad essere ricoverata per una ferita al torace presso il Centro medico dell’Università di Chicago è una donna di 18 anni. Stessa sorte per un ragazzo di 18 anni, ricoverato in ospedale per delle ferite provocate sempre da armi da fuoco.

Un portavoce del Dipartimento dei vigili del fuoco di Chicago ha raccontato anche di un uomo di 59 anni, che è stato colpito di striscio su un fianco sinistro da una pallottola. Anch’esso è stato ricoverato in ospedale e sottoposto a delle cure. La polizia ha poi dichiarato che il presunto bandito è stato preso in custodia e interrogato.

Fonte: Castanet.net