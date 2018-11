CHICAGO – Sei turisti in visita a Chicago, negli Stati Uniti, sono rimasti intrappolati per oltre due ore venerdì 16 novembre in un ascensore all’interno dell’edificio un tempo noto come il John Hancock Center.

Il gruppo, tra i quali c’era anche una donna incinta, stava lasciando la famosa Signature Room intorno a mezzanotte e mezza quando due cavi si sono rotti, facendo fermare l’ascensore all’altezza dell’undicesimo piano, secondo quanto hanno spiegato i vigili del fuoco di Chicago.

Alcuni amici del gruppo che si trovavano in un altro ascensore sono andati a chiedere aiuto. I vigili del fuoco hanno subito fatto sapere che sarebbe stato difficile salvare il gruppo perché l’ascensore non si fermava ad ogni piano, e si trovava proprio in un punto lontano dall’apertura. I pompieri hanno dovuto fare un varco in un muro per salvare il gruppo.

“Abbiamo dovuto sfondare un muro all’undicesimo piano per poter liberare le persone intrappolate nell’ascensore”, ha spiegato Patrick Maloney, che ha operato insieme al Fire Department Special Ops team.