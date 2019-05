CHICAGO – Tre persone sono state arrestate per la morte di una 19enne incinta di 9 mesi alla quale è stato strappato il bimbo dal grembo. La polizia di Chicago ha fatto sapere che Clarisa Figueroa, 46 anni, e sua figlia Desiree Figueroa, 24 anni, sono state accusate di omicidio. Piotr Bobak, compagno della madre, è finito in manette per occultamento di cadavere.

La giovane vittima, Marlen Ochoa-Lopez, era scomparsa il 23 aprile dalla sua casa della periferia di Chicago. E’ stata ritrovata senza vita il 15 maggio in un bidone della spazzatura dietro la casa delle sue aguzzine. Era stata strangolata e poi le era stato squartato il ventre per strapparle il bimbo.

La 46enne ha spacciato il neonato come proprio ai medici di un’ambulanza ai quali aveva detto di aver partorito in casa. Clarisa Figureroa aveva risposto ad un appello della vittima su Facebook in cui chiedeva un passeggino e vestiti per suo figlio di 3 anni e per il nascituro. Confidando di aver trovato aiuto, Marlen ha trovato la morte mentre il bambino è ricoverato in rianimazione in gravissime condizioni. I l movente dell’omicidio non è stato ufficialmente accertato ma la 46enne ha perso un figlio di 20 anni nel 2017, morto per cause naturali, e l’ipotesi eèche volesse crescere quel piccolo come se fosse stato il suo.

Fonte: Agi