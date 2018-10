ROMA – Un brutto incidente durante le prove di Freestyle Motocross ha portato alla paralisi Christina Vithoulkas, una pilota esperta di 23 anni. L’incidente è avvenuto sabato 29 settembre mentre la giovane Christina era impegnata in un lungo percorso a Barmera, in Australia. Subito dopo la caduta ha perso i sensi e al suo risveglio aveva riportato una lesione alla spina dorsale.

Solo qualche tempo fa Christina aveva annunciato il suo fidanzamento con James Wild, anche lui pilota di freestyle, e l’intenzione di comprare una casa dove vivere dopo il matrimonio. James ha raccontato i terribili momenti dopo l’incidente: “Le urlavo di svegliarsi ma lei non era vigile e guardare tutto ciò è stato semplicemente orribile”.

Nonostante i soccorsi tempestivi, le ferite riportate da Christina sono serie. Una lesione della spina dorsale, con diverse vertebre rotte e legamenti del collo lacerati. Il fidanzato è sotto shock e ora è pronto a vendere tutt ele sue moto e il caravan che avevano comprato per offrirle le migliori cure: “Ha iniziato ad andare in moto cinque anni fa ma era il suo sogno sin da quando era bambina. Era la sua passione, era tutto per lei. È una donna decisamente dura, affronteremo insieme tutto questo nel modo in cui Christina affronta ogni situazione della vita”.