Cina, 36enne contagiato dal coronavirus muore 5 giorni dopo essere stato dimesso

ROMA – Un 36enne cinese è morto a causa del coronavirus cinque giorni dopo essere stato dimesso dall’ospedale di Wuhan. Almeno così scrive il Daily Mail citando un articolo di un giornale di Shanghai, The Paper. (“Recovered coronavirus patient, 36, dies of the disease five days after being discharged from a hospital in Wuhan”, questo il titolo dell’articolo del Daily Mail).

L’uomo, racconta il Mail, dimesso dall’ospedale in Cina ha avuto problemi respiratori e poco dopo è morto. Morto di coronavirus.

Naturalmente la notizia, se sarà confermata e verificata nei prossimi giorni, apre degli interrogativi inquietanti sulla gestione dei pazienti contagiati dal coronavirus.

Anche Askanews ha riportato la notizia:

“Li Liang, questo il nome del 36enne, era stato dimesso dopo 14 giorni in ospedale e gli era stato ordinato di restare in quarantena per altri 14 giorni. Tuttavia aveva continuato a presentare sintomi: bocca secca e mal di stomaco. Alla fine, il 2 marzo, era stato portato in un altro ospedale, dove è deceduto. The Paper ha anche scritto che l’ospedale provvisorio Fancang ha registrato altri casi simili e ha deciso ora di condurre ulteriori test prima di dimettere le persone, per assicurarsi che siano effettivamente guarite”.

