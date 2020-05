Cina dona 2 mld a Oms, Xi Jinping: “Nostro vaccino sarebbe per tutti” (Foto Ansa)

PECHINO – Se la Cina dovesse trovare prima di altri un vaccino contro il nuovo coronavirus, “ne farebbe un bene pubblico mondiale”. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping alla 73esima assemblea dell’Oms, annunciando che la Cina donerà “2 miliardi di dollari” all’organizzazione.

In piena pandemia e nel bel mezzo delle critiche su Pechino per la gestione della crisi da Covid-19, Xi ha ribadito che “la Cina ha agito con trasparenza e rapidità, fornendo tutte le informazioni in tempo utile e aiutando con tutti i mezzi i Paesi che ne avevano bisogno”.

Sul virus Sars-CoV-2, ha aggiunto il presidente cinese, “ci vorrà un’indagine esaustiva, basata su scienza ed eseguita con professionalità, ma solo quando l’emergenza sarà sotto controllo”.

Sono oltre 100 i Paesi che appoggiano una bozza di risoluzione proposta dalla Ue per un’inchiesta indipendente sulle origini del coronavirus: la bozza dovrebbe essere presentata proprio oggi all’Oms.

Tra i Paesi che chiedono l’inchiesta vi sono anche Russia, India, Giappone, Gb, Canada, Indonesia e ovviamente i 27 Stati Ue.

La Cina ritiene “prematuro” allo stato l’avvio di un’indagine su origini e diffusione della pandemia del Covid-19 che finora ha colpito più di 4,7 milioni di persone nel mondo, uccidendone oltre 315.000. (Fonte: Ansa).