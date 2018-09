PECHINO – E’ salito ad undici persone il numero delle vittime investite, e 44 quelle ferite, dall’irruzione di ieri sera del fuoristrada, un Land Rover rosso, in una affollata piazza di Mishui, città nella provincia cinese di Hunan.

Le autorità locali hanno aggiunto che l’autore del gesto, un uomo di 54 anni identificato come Yang Zanyun, ha colpito indiscriminatamente con coltello e una pala una volta uscito dall’auto. Yang, già condannato per traffico di droga, furto e aggressione, avrebbe agito da solo col proposito di “rivalsa verso la società”.

Su Weibo, il Twitter cinese, sono apparsi diversi video e foto della piazza gremita di gente, dove tra l’altro si stava svolgendo una danza collettiva.

🔴 #China: 43 people were injured and 3 people died following an incident at the car ram in #Hengyang. The driver behind the incident is Yang Zanyun (54). “(📹 @xingfuhuli ) #Urgent #China pic.twitter.com/yv8c0rFlSG

