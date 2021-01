Cina, gelato al Covid: sul prodotto sono state trovate tracce del coronavirus ghiacciato

In Cina si sono registrati più di cento contagi di coronavirus al giorno per il sesto giorno consecutivo, con 109 casi confermati nelle ultime 24 ore.

La Commissione sanitaria nazionale ha riferito che, dei 109 casi confermati nelle ultime 24 ore, 93 sono state trasmesse localmente. Di queste ultime, 54 sono state confermate nella provincia di Hebei, attorno a Pechino. Record di trenta nuovi casi nella provincia nord-orientale di Jilin, dove si teme che emergano nuovi focolai.

“Il coronavirus potrebbe sparire prima che se ne capisca l’origine”

La Cina non nasconde dubbi relativi ai vaccini Pfizer e Moderna e non esclude che il coronavirus possa sparire prima che venga trovata la sua origine.

“Ci sono preoccupazioni relative alla sicurezza quando vaccini mRNA vengono somministrati a persone sane per la prima volta. Dobbiamo avere un approccio scientifico e analizzare i risultati”, dice George Gao Fu, direttore del Centro cinese per il controllo delle malattie e la prevenzione.

“Paesi occidentali hanno adottato tecnologia mRNA che è stata sviluppato per malati di cancro”, le parole di Gao riportate dall’agenzia Xinhua e dal South China Morning Post. “Non so se questo avrà effetti collaterali in futuro, ma il rischio non può essere escluso”. aggiunge Gao.

“Noi -dice ancora- non siamo in competizione con altri paesi per produrre vaccini. Siamo in gara contro il virus, dovremmo essere tutti uniti per combatterlo”.

Si parla anche dell’origine del coronavirus. “Sono stato a Wuhan per cercare l’origine in animali e non sono riuscito a trovare” lo stesso virus. “Potrebbe servire molto tempo per trovare il virus. Potrebbe anche sparire prima che venga individuata l’origine”, dice ancora. (Fonte: Adnkronos)