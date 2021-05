Venerdì un turista è rimasto bloccato per almeno mezz’ora sul celebre ponte di vetro, in Cina.

Le foto pubblicate sui social mostrano l’uomo aggrappato al guard rail della struttura situata vicino alla città di Longjing, nel nord-est della Cina.

Cina, il vento è troppo forte e il ponte di vetro oscilla: turista resta bloccato per mezz’ora. Ecco cosa è successo

Diverse parti in vetro del ponte, raccontano i giornali locali, sono state spazzate via da raffiche di vento che hanno raggiunto i 150 km orari sul monte Piyan.

Grazie all’intervento dei vigili del fuoco, della polizia e del personale forestale e del turismo, il turista è riuscito però a trascinarsi e a mettersi in salvo. In seguito è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Il resort che ospita il ponte è stato chiuso. Il governo della città di Longjing effettuerà un controllo completo di tutte le attrazioni turistiche. Nel frattempo è stata aperta un’indagine sul caso.

Cina, il vento è troppo forte e il ponte di vetro oscilla: turista resta bloccato per mezz’ora. La reazione sui social

Secondo i giornali cinesi sono almeno 60 i ponti di vetro sparsi per tutto il Paese. Il problema è che ora ci si inizia a interrogare sulla loro effettiva sicurezza in caso di venti forti e imprevisti.

“Questo è esattamente il motivo per cui non salirei mai su un ponte come quello”, ha ironizzato qualcuno sui social “Quanto spesso eseguono la controlli?”, ha chiesto un altro utente. “Negli ultimi anni ne sono stati costruiti tantissimi e sono molto popolari tra i turisti. Ma come possiamo garantirne la sicurezza?”