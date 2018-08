PECHINO – Un incendio è divampato in un hotel pieno di turisti nella città di Harbin il 25 agosto in Cina. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Almeno 18 tra gli ospiti del Beilong Hot Spring Htel, che si trova nell’area resort isola del Sole, sono morti. Un dipendente del centro emergenze della città, che ha confermato che i morti sono 18 senza aggiungere dettagli né se ci sono feriti.

Le fiamme hanno avvolto l’edificio di quattro piani e costruito con mattoni e calcestruzzo, poco dopo le 4 e mezza del mattino (ora locale). Sono servite più di tre ore per spegnerle. In campo, un centinaio di vigili del fuoco e 30 mezzi. Secondo il dipartimento provinciale dei vigili del fuoco, 16 persone sono state trovate morte all’interno dell’hotel, altre due sono decedute in ospedale.

Si indaga sulle cause dell’incendio, che si aggiunge a una sequenza di roghi che stanno colpendo la Cina, nonostante gli sforzi delle autorità di migliorare le condizioni di sicurezza pubblica dopo gli ultimi casi di incendi divampati in hotel, centri commerciali e palazzi. A novembre un rogo dovuto a un guasto nell’impianto elettrico di un appartamento a Pechino, ha provocato la morte di 19 persone. Nel 2010 furono 58 le vittime in una torre-appartamento a Shanghai.