In Cina, decine di studenti sono stati trattenuti in maniera forzata a scuola dopo che era emersa la positività al Covid 19 della loro insegnante. Sono state inutili le proteste da parte dei genitori degli alunni, gli studenti sono stati trattenuti nell’edificio scolastico anche di notte. In Cina sono particolarmente rigidi quando si parla di quarantena e di lotta contro la diffusione del Covid 19.

Una insegnante cinese ha il Covid, gli alunni sono stati a passare la notte a scuola

Il fatto è avvenuto in una scuola di Pechino. Sono rimasti intrappolati nell’edificio, contro il loro volere, 35 studenti cinesi tra i sette ed i dodici anni. Quindi tutti minorenni. Nonostante la loro età, la severità delle istituzioni scolastiche e sanitarie locali è stata massima. Sono stati trattati come dei prigionieri.

Questa decisione è stata presa velocemente, ma in maniera intransigente, dopo la positività di una insegnante che si trovava nell’edificio scolastico. I genitori dei ragazzi sono stati subito contattati e sono accorsi sul posto con una certa preoccupazione.

Come detto, non hanno potuto fare molto ed i loro ragazzi sono stati costretti a passare la notte nell’edificio scolastico. Il dirigente scolastico ha fatto sapere ai genitori dei ragazzi che i loro figli non sarebbero usciti fino all’arrivo dell’esito dei tamponi. Esito che sarebbe giunto solamente la mattina seguente.

L’unica cosa che hanno potuto fare i genitori è stata quella di portare vestiti, piumoni e cuscini per rendere più confortevole la notte dei loro figli nell’istituto scolastico.

Cina, insegnante ha il Covid: alunni costretti a passare la notte a scuola, l’edificio è stato chiuso la mattina seguente

Il giorno seguente, la scuola è stata chiusa ed i ragazzi sono stati scortati nei campi di quarantena. Dovranno rimanere in questi campi fino alla fine della quarantena stessa.

Si tratta di regole piuttosto drastiche che comunque hanno aiutato la Cina a ridurre in maniera esponenziale la diffusione del Covid 19 nel Paese asiatico.