PECHINO, CINA – Un violento alterco tra autista e passeggera è alla base dell’incidente stradale che domenica scorsa ha visto un autobus scontrarsi con un’auto, rompere il guardrail e precipitare da un ponte nel fiume Yangtze, in Cina, causando un bilancio di 13 morti e due dispersi. La polizia locale, ha riferito l’agenzia Nuova Cina, ha postato poche ore fa sugli account di social media gli 8 secondi drammatici di video. Alla base della lite, il mancato stop dell’autista alla fermata della donna.

Il video girato dalle telecamere di sorveglianza mostra prima lo scontro fisico tra l’autista e la donna. Poi, il cambio di corsia dell’autobus e lo scontro frontale con un’auto. Infine, lo sfondamento del guardrail e la caduta mortale nel fiume. Le ricerche hanno permesso di ritrovare 13 corpi, mentre altri due sarebbero dispersi. La polizia è certa che non ci siano superstiti. Le attività di soccorso hanno permesso di recuperare il relitto dell’autobus nella notte di mercoledì.

Videos capture the moment a bus in SW China’s Chongqing lost control after a driver-passenger fight and plunged into the Yangtze River on Oct. 28, killing 15 people aboard the bus. pic.twitter.com/GztFVgDMOM

— People’s Daily,China (@PDChina) 2 novembre 2018