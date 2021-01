Cina, minatori intrappolati da 12 giorni a 600 metri di profondità. Serviranno altre 2 settimane per il salvataggio (foto Ansa)

Cina minatori intrappolati: uno dei minatori intrappolati da oltre 10 giorni a causa di un’esplosione in una miniera d’oro nello Shandong è morto, nel mezzo degli sforzi per ripulire i pozzi dai detriti e per migliorare la ventilazione al fine di poter salvare gli altri 21 lavoratori ancora bloccati.

Il minatore morto aveva subito un trauma cranico nell’esplosione del 10 gennaio, finendo in coma.

Cina, minatori intrappolati a 600 metri di profondità, per il salvataggio serviranno altre due settimane

I minatori sono intrappolati a 600 metri di profondità ed ora si teme che il loro salvataggio possa richiedere almeno altre 2 settimane: è questa infatti la stima dei soccorritori, secondo quanto riferiscono i media locali.

Quattordici giorni, infatti, è il tempo calcolato dai soccorritori per riuscire a perforare la roccia e raggiungere il luogo in cui si trovano i sopravvissuti.

Al momento, raccontano i media locali, sono già stati perforati circa 18 metri ma, secondo gli esperti, ci sarebbe ora da superare un cumulo di pietre, tubi e cavi, creatosi al momento dell’esplosione.

Operazione che come ovvio rallenterà il tutto.

Purtroppo non è l prima volta che nelle miniere cinesi accadono incidenti simili: in altre occasioni diversi minatori sono rimasti bloccati e sono morti a causa di esplosioni o fuoriuscite di monossido di carbonio.