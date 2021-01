In Cina, in seguito a 15 nuovi casi di Covid-19 è stato imposto il lockdown in un distretto di Pechino, Daxing a sud della capitale. Dei quindici casi, in alcuni è stata rilevata la variante britannica.

Xu Hejian, portavoce della municipalità, nel corso di una conferenza stampa ha affermato che “la situazione epidemica è dura e complessa. Non possiamo allentare la presa sulla prevenzione dei casi importati”.

Variante britannica si diffonde a Pechino

In vista del Capodanno cinese, le autorità hanno voluto evitare che a Pechino, cuore del potere politico, si diffondessero i casi. A 1,6 milioni di persone è stato ordinato di rimanere a casa dopo che sono stati segnalati sette casi, di cui sei nel distretto meridionale di Daxing, mentre a livello nazionale la Cina ha segnalato 103 casi totali.

Per oltre una settimana, il Paese ha segnalato oltre 100 casi il numero più alto dall’epidemia iniziale a Wuhan nel marzo 2020, mettendo il paese in allerta prima del capodanno cinese che vede milioni di persone viaggiare in tutto il paese.

Le riunioni di 50 o più persone nel distretto sono state vietate, mentre “i matrimoni saranno rinviati e i funerali semplificati”, ha detto il governo distrettuale. Ha inoltre ordinato a tutti gli studenti delle scuole materne, primarie e secondarie del distretto di studiare a casa.

Ai residenti di cinque quartieri di Daxing, dove c’è uno dei due aeroporti internazionali di Pechino, in cui sono stati rilevati i casi è stato ordinato di rimanere in casa. (Fonte: Daily Mail)