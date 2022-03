Cina, primi due morti di Covid dopo oltre un anno. Changchun torna in lockdown

Dopo più di un anno in Cina si sono registrati due morti per Covid. Lo si legge sul sito della Commissione nazionale per la Salute. Le vittime sono due persone decedute a causa di complicanze riconducibili al coronavirus nella regione nordorientale di Jilin, che confina con la Russia e la Corea del Nord. Dei due non si sa molto. Una delle due vittime era un anziano. L’altra sembra avesse più di 60 anni.

In questa regione negli ultimi giorni sono state introdotte restrizioni agli spostamenti a causa della crescita dei contagi. Gli ultimi morti del coronavirus in Cina erano stati segnalati il 25 gennaio del 2021.

Le restrizioni rigorose in Cina

In Cina le restrizioni sono sempre molto rigorose. Il Paese, infatti, ha una popolazione molto anziana, con un basso tasso di vaccinazione e che vive prevalentemente in zone rurali. Proprio per tutti questi fattori negli scorsi giorni erano state introdotte nuove restrizioni nella regione dove si sono registrati i due decessi.

Changchun in lockdown

Changchun, per esempio, il capoluogo della Eegione con 9 milioni di abitanti della provincia cinese di Jilin, è stata messa in lockdown.

Secondo quanto riferiscono i media cinesi, le autorità locali, annunciando l’avvio di test di massa, hanno ordinato ai residenti di lavorare da casa e di consentire a una persone per ogni nucleo familiare di uscire ogni due giorni per l’acquisto di beni primari.