ROMA – Ha sbagliato a condividere un video e lo ha postato in rete. L’errore è costato molto caro a un professore cinese che ha mostrato a tutti il momento in cui bacia una sua alunna.

L’adolescente era a casa dell’insegnante perché l’uomo le stava facendo da tutor per aiutarla negli impegni scolastici. Proprio in quell’occasione avrebbe fatto il video in cui si vede chiaramente che bacia la ragazza, minore, e forse per un drammatico errore le immagini sono finite su “Qzone”.

Pare che il professore volesse pubblicarlo con l’opzione privacy “solo io”, ma deve aver sbagliato a definire le impostazioni.

Le immagini sono state viste da centinaia di persone e rapidamente condivise, portando a un’indagine e al licenziamento dell’insegnante. L’uomo è stato sospeso, licenziato, interdetto dall’insegnamento e ha dovuto anche risarcire i genitori per il pagamento della lezione in cui ha baciato la figlia.