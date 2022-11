Cina, rivolte anti-lockdown: cittadini in piazza a Pechino, Shanghai, Chengdou e Wuhan

Si allarga la protesta della popolazione in Cina contro la politica zero-Covid decisa da Pechino e contro i lockdown, mentre in tutto il Paese i contagi sono in continuo aumento. Il Paese ha infatti registrato ieri 27 novembre, un nuovo record di positivi giornalieri sfiorando quota 40mila.

Nelle scorse ore migliaia di manifestanti sono scesi per le strade e nelle piazze di Shanghai, chiedendo le dimissioni del presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping. Nelle immagini che arrivano si vedono violenti scontri tra manifestanti e polizia.

Cina, rivolte anti-lockdown in tutto il Paese

In alcuni video circolati sui social si vedono manifestazioni anche a Chengdou, una delle principali città nel sud-ovest della Nazione, dove i contestatori gridano slogan per la libertà di parola, ricordando la storia e i diritti umani contro la dittatura. Le proteste contro il governo di Pechino sono andate via via intensificandosi ed estendendosi nelle principali città cinesi arrivando in particolare nelle università di Pechino e di Shanghai, e ieri sono arrivate anche a Wuhan, la città cinese “simbolo” della pandemia, dove centinaia di manifestanti si sono riversati nelle strade per protestare contro le restrizioni governative.

La protesta dei fogli bianchi contro la censura

I media internazionali riferiscono anche di una protesta pacifica dove centinaia di cittadini si sono radunati con in mano fogli bianchi, come simbolo contro la censura. È stata organizzata anche una veglia per le vittime dell’incendio del 24 novembre a Urumqi. Sono diverse le tragedie che i cinesi in protesta stanno ricordando nei loro slogan, come l’incidente dell’autobus di Guizhou, quando il mezzo che trasportava i residenti in una struttura di quarantena per Covid-19 si è schiantato, uccidendo 27 persone a bordo.