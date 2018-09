PECHINO – Una donna incinta va a cena fuori, ma trova un topo morto nella zuppa che aveva ordinato. Già così la storia fa abbastanza schifo, ma il peggio deve ancora venire: i titolari del ristorante, informati dalla malcapitata e dal marito, offrono ai due i soldi per abortire. C’è da non credere, invece è accaduto veramente in Cina.

Ne parla il Southern China Morning Post: dopo la macabra scoperta la donna ha chiamato i responsabili del locale per chiedere conto di ciò. Ma i titolari le hanno denaro (e nemmeno poco, stando a quanto riferito dalle cronache) per farla abortire.

Ha raccontato il marito: “Quando gli abbiamo detto del topo, ricordando che mia moglie era incinta e il fatto avrebbe potuto provocare danni al feto, ci hanno risposto che se eravamo preoccupati per il bambino erano disposti a darci 20mila yuan (circa 2500 euro) per abortire”.

Natuaralmente marito e moglie non hanno accettato e hanno invece denunciato il ristorante, che dopo i controlli di rito è stato chiuso per motivi igienici (strano, chi l’avrebbe detto?).