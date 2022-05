Cina, violenze e torture contro la minoranza musulmana degli uiguri. Le prove e le foto delle prigioni

Nello Xinjiang, Cina, sono emersi documenti e migliaia di fotografie di uiguri e altre minoranze turche nelle carceri dove sono segregati, dati hackerati dai server dei computer della polizia. I dossier della polizia dello Xinjiang, come vengono chiamati, sono stati trasmessi alla BBC all’inizio del 2022. Dopo un impegno durato mesi per indagare e autenticare le persone, le foto offrono significative informazioni sull’internamento degli uiguri della regione e di altre minoranze turche.

Torture, pestaggi e armi: svelate le prigioni degli uiguri in Cina

La cache rivela, con dettagli senza precedenti, l’uso da parte della Cina dei campi di “rieducazione” e delle prigioni come due sistemi separati ma correlati di detenzione di massa per gli uiguri e mette seriamente in discussione la versione pubblica cinese su entrambi.

L’affermazione del governo secondo cui i campi di rieducazione costruiti in tutto lo Xinjiang dal 2017 non sono altro che “scuole” è contraddetta dalle istruzioni interne della polizia, dai turni di guardia e dalle immagini inedite dei detenuti.

L’uso diffuso di accuse di terrorismo, in base alle quali molte altre migliaia di persone sono state rinchiuse nei penitenziari, viene mascherato come pretesto per un metodo parallelo di internamento, con prospetti scritti della polizia pieni di sentenze arbitrarie e drastiche.

I documenti forniscono alcune delle prove fino a oggi più evidenti di una politica che prende di mira qualsiasi espressione di identità, cultura o fede islamica uigura e di una catena di comando che arriva fino al leader cinese, Xi Jinping.

Nuova inchiesta sui centri in cui vengono detenuti gli uiguri

I file hackerati contengono più di 5.000 fotografie di uiguri scattate dalla polizia tra gennaio e luglio 2018. Utilizzando altri dati è possibile dimostrare che almeno 2.884 di loro sono stati detenuti.

E per quelli elencati in un campo di rieducazione, ci sono segnali che non si tratti di “studenti” volenterosi come affermato dalla Cina. In alcune foto del campo di rieducazione si vedono le guardie in attesa, armate di manganelli. Eppure le affermazioni di coercizione sono state costantemente negate dai più alti funzionari cinesi.

“La verità è che i centri di istruzione e formazione nello Xinjiang sono scuole che aiutano le persone a liberarsi dall’estremismo”, ha affermato nel 2019 il ministro degli Esteri Wang Yi.

Gli archivi della polizia dello Xinjiang – titolo utilizzato per la cache da un gruppo di giornalisti internazionali di cui fa parte la BBC – contengono decine di migliaia di immagini e documenti. Includono discorsi riservati di alti funzionari; manuali interni di polizia e informazioni sul personale; i dettagli dell’internamento per più di 20.000 uiguri; e fotografie di luoghi altamente sensibili.

La fonte dei file afferma di averli hackerati, scaricati e decrittati da un certo numero di server della polizia nello Xinjiang. In seguito li ha passati ad Adrian Zenz, studioso della Victims of Communism Memorial Foundation con sede negli Stati Uniti, precedentemente sanzionato dal governo cinese per le sue ricerche sullo Xinjiang. Zenz li ha poi condivisi con la BBC ma la fonte non era disposta a rivelare nulla sull’identità o sul luogo in cui si trovavano gli uiguri. “Il materiale è grezzo, è vario. Abbiamo tutto”, ha detto alla BBC. “Abbiamo documenti riservati, trascrizioni di discorsi in cui i leader parlano liberamente di ciò che pensano veramente. Abbiamo prospetti e immagini. E’ senza precedenti e polverizza la patina di propaganda cinese”.

Per decenni, lo Xinjiang ha assistito a un ciclo di separatismo, violenze intermittenti e inasprimento del controllo da parte del governo. Ma nel 2013 e nel 2014, due attacchi mortali contro pedoni e pendolari a Pechino e nella città di Kunming, nel sud della Cina, attribuiti dal governo ai separatisti uiguri e agli islamisti radicali, hanno provocato un drastico cambiamento nella politica.

Lo stato ha iniziato a vedere la cultura uigura come il problema e, nel giro di pochi anni, sulle foto satellitari hanno iniziato ad apparire centinaia di giganteschi campi di rieducazione in cui gli uiguri sono stati trasferiti senza processo. Anche il sistema penitenziario dello Xinjiang è stato enormemente ampliato: un un altro metodo per controllare l’identità uigura, in particolare di fronte alle crescenti critiche internazionali sulla mancanza di procedimenti legali nei campi.

Cina, le foto delle prigioni segrete in cui il regime comunista rinchiude gli uiguri

È in una serie di 452 prospetti che questo duplice approccio è esposto più chiaramente, completo di nomi, indirizzi e numeri ID di oltre un quarto di milione di uiguri, che mostrano chi di loro è stato detenuto, in quale tipo di struttura e il motivo. Dipingono un quadro di implacabile internamento sia nei campi che nelle carceri, con file su file che documentano il pregiudizio dei funzionari cinesi inviati nella società uigura – supportati da strumenti di sorveglianza dei big data – per detenerli arbitrariamente a piacimento.

Ci sono innumerevoli esempi di persone punite per “reati” avvenuti anni o addirittura decenni fa. Come ad esempio un uomo condannato a 10 anni nel 2017 per aver “studiato le scritture islamiche con la nonna” per alcuni giorni nel 2010.

È stato dimostrato che molte centinaia di persone sono state prese di mira per l’uso del telefono cellulare, principalmente per l’ascolto di “lezioni illegali” o per l’installazione di app crittografate. Altri sono puniti con la reclusione fino a dieci anni per non aver utilizzato abbastanza i loro dispositivi, visto come un segno che l’utente sta cercando di eludere la costante sorveglianza digitale.

I prospetti mostrano come le vite vengano vagliate alla ricerca del minimo pretesto, che si tramuta in gravi accuse – “aver litigato” o “disturbo dell’ordine pubblico” – e poi punite come gravi atti di terrorismo. Sette anni, 10 anni, 25 anni, le condanne si allungano all’infinito.

Le foto mostrano che gli uiguri che ancora vivono nelle loro case sono stati convocati in gran numero per essere fotografati: dagli anziani alle famiglie con bambini piccoli, convocati nelle stazioni di polizia a qualsiasi ora, anche nel mezzo della notte.

Le immagini mostrano una politica progettata per prendere di mira deliberatamente le famiglie uigure per la loro identità e cultura e – come ha detto la Cina – per “spezzare le loro radici, il loro lignaggio, le loro connessioni, le loro origini”.