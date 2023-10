Cittadina del Vermont bandisce turisti e influencer per il “foliage”

La cittadina di Pomfret, in Vermont (Usa), è diventata famosa per la bellezza del suo paesaggio durante il foliage, il periodo autunnale in cui cambiano i colori delle foglie delle piante, trasformando i boschi in uno spettacolo mozzafiato.

In Vermont banditi turisti e influencer per il “foliage”

Quest’anno, però, è stato deciso di bandire turisti e influencer per la stagione chiudendo le strade ai non residenti, dopo che lo scorso anno l’afflusso di migliaia di persone ha “causato notevoli problemi di sicurezza, ambientali, estetici e di qualità della vita”, come hanno spiegato le autorità locali.

Dopo i danni all’ambiente e qualità della vita dell’anno scorso

“Il traffico stagionale per il foliage in quest’area è aumentato costantemente negli ultimi anni”, ha scritto in una nota la commissione incaricata di occuparsi della faccenda, annunciando che Cloudland Road e Barber Hill Road saranno chiuse ai non residenti dal 23 settembre al 15 ottobre.

Questo blocca anche l’accesso alla famosa Sleepy Hollow Farm, residenza privata divenuta una destinazione ambitissima per gli influencer che desiderano ottenere lo scatto perfetto del foliage autunnale. I video che utilizzano l’hashtag #sleepyhollowfarm sono stati visualizzati oltre 800.000 volte su TikTok, e diverse migliaia di foto della fattoria sono state pubblicate su Instagram.