ROMA – Il Politecnico di Milano si conferma per il quinto anno consecutivo la prima Università Italiana ottenendo il proprio risultato migliore e il secondo risultato nazionale di tutte le edizioni mentre il MIT Massachusetts Institute of Technology domina la classifica per l’ottavo anno consecutivo: un record assoluto.

Sono due dei risultati della sedicesima edizione del QS World University Rankings, la classifica universitaria globale più consultata al mondo, pubblicata dagli analisti di QS Quacquarelli Symonds che include 34 università italiane, cinque in più rispetto alla precedente. Con questo risultato, l’Italia è il settimo paese più rappresentato al mondo nella nuova edizione e il terzo dell’Unione Europea, dopo il Regno Unito (84) e la Germania (47) e prima di Francia (31) e Spagna (27).

La Scuola Superiore Sant’Anna Pisa è la decima Università al mondo per Citations per Faculty, l’indicatore che misura l’impatto della ricerca prodotta rispetto al numero di ricercatori: “un risultato eccezionale” lo definisce la sedicesima edizione del QS World University Rankings di Quacquarelli Symonds. L’Università di Trento segue al 142/mo posto in questo indicatore cruciale, guadagnando novanta posizioni rispetto alla precedente edizione. Questo è l’indicatore in cui le Università italiane ottengono la performance migliore in questa edizione

La classifica si basa su una ricerca che include le opinioni di 94.000 docenti, accademici e ricercatori e di 44.000 manager e direttori delle risorse umane. Comprende l’analisi di 11.8 milioni di pubblicazioni scientifiche, e di 100 milioni di citazioni. Inoltre, dati sulla distribuzione di 23 milioni di studenti e di circa 2 milioni di docenti e ricercatori sono stati analizzati per compilare la classifica. Lo scorso anno, oltre 70 milioni di studenti hanno consultato il QS World University Rankings su www.TopUniversities.com.

I 34 atenei italiani del Qs World Rankings:

Università Italiane nel QS World University Rankings 2020

Politecnico di Milano

Scuola Superiore Sant’Anna Pisa

Università di Bologna (UNIBO)

Sapienza – Università di Roma

Scuola Normale Superiore di Pisa

Università degli Studi di Padova (UNIPD)

Università degli Studi di Milano

Politecnico di Torino

Università degli Studi di Trento

Università di Pisa

Università degli Studi di Napoli Federico II

Università degli Studi di Firenze (UNIFI)

Università Cattolica del Sacro Cuore

Università degli Studi di Roma – Tor Vergata

Università degli Studi di Torino (UNITO)

Università degli Studi di Pavia (UNIPV)

Università degli Studi Milano-Bicocca

Università degli Studi di Genova

Università degli Studi di Siena (UNISI)

Università degli Studi di Trieste (UNITS)

Università Ca’ Foscari Venezia

Università degli Studi di Modena e R. Emilia

Università degli Studi di Perugia

Università degli Studi di Brescia

Politecnico di Bari

Università degli Studi di Catania (UniCT)

Università degli Studi di Ferrara

Università degli Studi di Salerno

Università degli Studi di Udine

Università degli Studi Roma Tre

Università degli Studi di Palermo

Università degli Studi di Bari

Università degli Studi di Parma

Università degli Studi di Verona