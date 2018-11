WASHINGTON – La Cnn e il suo reporter Jim Acosta vincono la causa contro Donald Trump: il pass della Casa Bianca sarà temporaneamente restituito al giornalista, cui era stato revocato dopo un diverbio con il presidente durante una conferenza stampa. Lo ha deciso Timothy Kelly, un giudice della corte distrettuale di Washington Dc nominato dal tycoon.

Il giudice ha spiegato che deve esserci un ‘giusto processo’ per limitare l’accesso di un giornalista alla Casa Bianca. Secondo il giudice, i “tardivi sforzi” della Casa Bianca per giustificare la revoca del pass “non sono sufficienti per soddisfare il giusto processo”.

Il magistrato inoltre ha riconosciuto che Acosta ha sofferto un “danno irreparabile”, respingendo così la tesi dell’ amministrazione che la Cnn avrebbe potuto mandare altri suoi reporter per coprire la Casa Bianca.

We stand by our decision to revoke this individual’s hard pass. We will not tolerate the inappropriate behavior clearly documented in this video. pic.twitter.com/T8X1Ng912y

— Sarah Sanders (@PressSec) 8 novembre 2018