Coca Cola, giornalista americana svela la ricetta: “Ecco com’è fatta”

ROMA – Ma come è fatta la Coca Cola? Recentemente la giornalista statunitense Ida Grass dice di essere venuta in possesso del ricettario originale firmato da John Pemberton, l’inventore della ricetta, e ha pubblicato gli ingredienti sulla rivista “This American Life”.

Ecco l’elenco in ordine sparso degli ingredienti secondo la giornalista americana: occorrono 4 once (pari a circa 120 ml) di estratto fluido di coca, 3 once di acido citrico, una di caffeina, 30 cucchiai di zucchero, 2,5 galloni di acqua (pari a circa 9,5 litri), un quarto di gallone di succo di lime, 1 oncia di vaniglia, caramello quanto basta a dar colore. Vanno poi aggiunti alcol e aromi vari (arancia, limone, noce moscata, coriandolo, cannella e olio di neroli, una varietà di arancia aspra). C’è però un ingrediente veramente difficile da trovare: l’estratto da foglie di coca.

La Coca-Cola Company, spiega la giornalista, sarebbe l’unica azienda al mondo autorizzata dalla Dea, l’ente americano che vigila sulle droghe, a poter coltivare e a trattare la pianta di coca.

La prima versione della Coca Cola, d’altronde, conteneva anche un’esigua quantità di cocaina, ma a partire dal 1903 questa piccola quantità fu completamente rimossa.