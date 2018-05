HARARE – A pochi giorni dalle nozze, durante una gita in canoa, è stata aggredita da un coccodrillo che le ha morso un braccio. Ma all’altare si è presentata comunque. Zanele Ndlovu, ex tennista dello Zimbabwe di 25 anni, ha sposato l’inglese Jamie Fox, 27 anni, suo compagno da un anno e mezzo, a pochi giorni da un incidente che le sarebbe potuto costare la vita.

E’ stato proprio Jamie, racconta il Telegraph, a salvarla dal grosso rettile che aveva colpito la canoa sulla quale si trovava sul fiume Zambesi, vicino alle Cascate Vittoria.

Da quel momento la vita di Zanele è cambiata per sempre. I medici dell’Ospedale Mater Dei di Bulawayo le hanno salvato la vita, ma non hanno potuto salvarle il braccio, che le è stato amputato.

La giovane donna, però, non si è arresa: lei e il compagno sono convolati a nozze davanti ad amici e parenti, anche se hanno dovuto ripiegare sulla chiesetta dell’ospedale. “In una settimana siamo passati dallo shock e dall’angoscia a un’esperienza davvero incredibile”, ha commentato il neosposo all’Associated Press. Siamo stati così contenti di essere sopravvissuti, anche se speravamo che i medici salvassero il braccio che abbiamo deciso di confermare la data del matrimonio, anche se abbiamo dovuto ripiegare in un posto molto più piccolo. I festeggiamenti, poi, sono andati avanti mentre noi siamo dovuti rimanere in ospedale”.

Ma per Zanele c’è un’altra buona notizia: essendo mancina probabilmente potrà anche riprendere a giocare a tennis.