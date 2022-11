Un coccodrillo furioso ha provocato l’incidente aereo che ha ucciso 20 persone dopo essere stato portato di nascosto a bordo e aver fatto irruzione in cabina da una borsa

La tragedia risale al 2010, ma successive indagini l’hanno ripotìrtata di attualità.

Ci fu un unico sopravvissuto. L’animale, che si pensa sia stato portato a bordo da un passeggero per essere venduto illegalmente, ha scatenato il pandemonio sul piccolo aereo ad elica dopo essere uscito da una borsa in viaggio verso la Repubblica Democratica del Congo.

I viaggiatori pietrificati a bordo del fatidico volo Filair Let L-410 del 25 agosto 2010 hanno assistito con orrore alla fuga del rettile.

Il coccodrillo era uscito dal bagaglio a mano di un passeggero pochi istanti prima dell’atterraggio, terrorizzando i passeggieri a bordo che si sono presto resi conto di non avere una via di fuga.

Secondo la testimonianza dell’unico sopravvissuto, i passeggeri si sarebbero precipitati su un lato del piccolo aereo, facendolo sbilanciare pericolosamente, ed avrebbero tentato di entrare nella cabina di pilotaggio.

Ha raccontato: “La hostess terrorizzata si è precipitata verso la cabina di pilotaggio, seguita dai passeggeri”.

L’aereo, dunque, è precipitato a causa del drammatico spostamento del suo centro di gravità e si è schiantato contro una casa a Bandundu, vicino all’aeroporto regionale.

Si ritiene che due piloti e 18 passeggeri siano morti sul colpo.

Il coccodrillo di contrabbando è miracolosamente sopravvissuto ma è stato ucciso con un machete dalle autorità dopo la tragedia.

Nonostante le prime indagini avessero suggerito che l’incidente fosse stato causato da un basso livello di carburante, poiché conclusosi senza alcuna esplosione, una successiva ricostruzione ha confermato come il coccodrillo, scappato dal borsone durante il volo, sia stata la causa principale.

Discutendo della rarità delle circostanze, l’ex capitano di linea diventato consulente per la sicurezza, John Cox, ha dichiarato alla ABC News: “È possibile… Il centro di gravità potrebbe essersi spostato in avanti e non sarebbe stato più controllabile. Venti persone con un peso di 200 libbre ciascuna, è possibile”.