Colin Powell è morto di Covid. L’ex segretario di Stato Usa Colin Powell, 84 anni, è morto per le conseguenze del Covid. Lo annuncia la famiglia.

Colin Powell è morto di Covid

Powell è stato il primo afroamericano a ricoprire il ruolo di capo di stato maggiore delle forze armate statunitensi e quello di capo della diplomazia Usa.

“Abbiamo perso uno straordinario marito, padre, nonno e un grande americano”, scrivono i familiari su Facebook, sottolineando come Powell fosse pienamente vaccinato.

Generale e politico: una carriera di successo

I genitori provenienti dalla Jamaica, Colin Powell era nato a New York il 5 aprile 1937. Laurea e master, ha completato i suoi 35 anni di carriera nell’esercito da generale.

Veterano del Vietnam, il suo primo incarico di rilievo fu presiedere l’inchiesta sul massacro di civili a My Lai.

Dal 2001 al 2005, ricoprì la carica di Segretario di Stato degli Stati Uniti durante la presidenza di George W. Bush.. La poltrona di Kissinger, per chi è digiuno delle gerarchie politiche negli Usa.

Repubblicano, non fecce mistero di aver votato il democratico Obama e poi per Biden contro il non amato Trump. Resterà come una macchia quello che a posteriori è diventato il suo discorso più celebre. O forse famigerato: quello in cui alle Nazioni Unite nel 2003 agitò una fialetta quale prova che Saddam sarebbe stato in possesso di armi di distruzione di massa.

Non era vero, ma quello fu il pretesto per la seconda guerra in Iraq.