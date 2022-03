Sei bambini sono morti e almeno 15 sono i feriti in Colombia dopo che il pullman su cui viaggiavano è precipitato giù da una scarpata sulla strada strada Laguna de Ortices-San Andres, nel nord-est del Paese.

Incidente pullman in Colombia, 6 bambini morti

“Purtroppo devo confermare l’incidente con lo scuolabus sulla strada Laguna de Ortices-San Andres, dove sono morti 6 minori e ci sono più di 15 feriti”, ha twittato Mauricio Aguilar, governatore del dipartimento di Santander, dove è avvenuto l’incidente. Gli studenti avevano lasciato la scuola e stavano tornando al centro della città di San Andres quando l’autobus è uscito di strada, ha detto il sindaco Jose Rosember Rojas, senza aggiungere ulteriori dettagli sulla causa dell’incidente.

Colombia, più di 7mila morti nel 2021 in incidenti stradali

Le immagini pubblicate dai media colombiani mostrano l’autobus in una ripida zona boscosa con il tetto staccato e diversi sedili spostati. Gli incidenti stradali sono una delle principali cause di morte in Colombia: nel 2021, il paese di 50 milioni ha subito 7.200 morti sulla strada.