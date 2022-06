Al largo delle coste della Colombia sono stati scoperti due nuovi relitti. Le imbarcazioni si trovano vicino al galeone San José affondato nel 1708 e che contiene un bottino di monete d’oro del valore di miliardi di dollari.

Colombia, scoperti due nuovi relitti pieni di monete d’oro

A dare la notizia è stato il governo colombiano. I due nuovi relitti, scrive upi. com, sono stati scoperti mentre la marina colombiana conduceva delle missioni di monitoraggio subacqueo sul galeone San José.

Si tratterebbe di una nave coloniale e una goletta di circa 200 anni fa. La nave e la goletta erano attive durante il periodo della guerra per l’indipendenza della Colombia con la Spagna. Non ci sono informazioni su ciò che le imbarcazioni avrebbero potuto avere a bordo nel momento in cui sono affondate.

Le immagini del galeone San José

Oltre a individuare i due nuovi relitti, la missione ha catturato nuove immagini del San José e dei suoi tesori. Per farlo ha usato una telecamera da remoto a circa 914 metri sotto la superficie dell’acqua. Le immagini mostrano monete d’oro, cannoni, ceramiche e porcellane sparse sulla nave e sulla prua.

Il San Jose, appartenente alla flotta di Filippo V di Spagna. Affondò nel 1708 vicino al porto caraibico di Cartagena. È stato scoperto nel 2015. I suoi tesori sono rimasti sommersi a causa di battaglie legali andate avanti per anni tra Spagna, Colombia e Unesco.

Il governo colombiano ha dichiarato che è un suo diritto proteggere il ritrovamento archeologico e spera in futuro di poter mostrare il San José e i suoi tesori in un museo. Il galeone San José e i suoi tesori sono stati dichiarati “un patrimonio archeologico, culturale e storico”, ha affermato in un comunicato stampa Marta Lucia Ramirez, vicepresidente e cancelliera del Patrimonio culturale sommerso della Colombia.

“Quando verranno riportati in superficie saranno esposti in un museo e ciò sarà motivo di orgoglio per la Colombia, i Caraibi e il mondo”.