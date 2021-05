Colorado, sparatoria a una festa di compleanno (dove c’è la fidanzata): 7 morti, tra cui lui (suicida) e la fidanzata

Sparatoria a una festa di compleanno in Colorado. In totale i morti sono 7, tra cui l’assalitore e la sua fidanzata. L’uomo ha aperto il fuoco a una festa a cui partecipava proprio la sua fidanzata. Alla fine l’uomo si è ammazzato. Pare invece che i bambini presenti siano stati risparmiati, ha riferito la polizia.

Colorado, strage alla festa di compleanno: sparatoria dove c’era anche la sua fidanzata

La strage del Colorado è avvenuta poco dopo la mezzanotte di sabato 8 maggio al Canterbury Mobile Home Park, un parco che ospita case mobili. L’assalitore + entrato in un caravan dove si stava celebrando una festa di compleanno e ha cominciato a sparare prima di togliersi la vita. Tra le vittime anche la sua fidanzata.

Il dolore della comunità del Colorado dopo la sparatoria alla festa di compleanno

“Oggi ci troviamo a piangere la perdita di vite umane e a pregare solennemente per coloro che sono stati feriti e per coloro che hanno perso i familiari in un atto di violenza insensato”, ha detto il sindaco di Colorado Springs John Suthers.

“Le parole – ha detto il capo della polizia Vince Niski – non sono sufficienti per descrivere la tragedia avvenuta questa mattina. Come capo della polizia, come marito, come padre, come nonno, come membro di questa comunità, il mio cuore si spezza per le famiglie che hanno perso qualcuno che amano e per i bambini che hanno perso i loro genitori. Dagli agenti che hanno risposto alla sparatoria agli investigatori ancora sulla scena, siamo rimasti tutti incredibilmente scossi. Questo è qualcosa che speri non accada mai nella tua comunità, nel luogo che chiami casa”.